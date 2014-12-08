Президент «Энергоатома» требует для себя персональной имущественной люстрации

Об этом говорится в его письме на имя премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который есть в распоряжении редакции УНИАН.

Глава «Энергоатома», в частности, сообщает, что все имущество, которое ему принадлежит, находится в его доме, а также «в банковской ячейке хранится 20 тыс. евро, а на карточном счете хранится 50 тыс. грн».

Свое требование он объясняет тем, что преследование его и его семьи со стороны силовых органов, которые велись во времена Януковича, до сих пор продолжаются. Также в письме приведены примеры давления на него и руководителей АЭС: «областные управления СБУ терроризируют генеральных директоров АЭС требованиями поднять дань минимум с учетом официального уровня инфляции в Украине, курса доллара и GDP».

Недашковский также информирует премьер-министра, что за его подписью «в правоохранительные органы направлено огромное количество обращений с уведомлением о преступлениях или предложениями дать правовую оценку. Все они остались без внимания». Поэтому, по его мнению, текущая деятельность силовых структур имеет цель «получить массив информации и сформировать так называемую «папку Остапа Бендера для Корейко» с целью продать преступникам доведенный до товарного вида компромат».

Источники в Кабинете министров связывают эмоциональность письма президента «Энергоатома» с недавней проверкой ГПУ и давлением на энергетиков со стороны силовых структур относительно усиления зависимости от России по поставкам энергоносителей и электричества.

Напомним, на прошлой неделе в «Энергоатоме» состоялся обыск представителями Генеральной прокуратуры, во время которого изъяты контракты с Westinghouse, ТВЭЛ и Востгока.