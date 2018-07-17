Выбор Гройсмана: повышение цены на газ или дефолт

Нынешняя неделя является без преувеличения судьбоносной для страны. После взятия преграды с Антикоррупционным судом остался еще один барьер – повышение цены на газ для населения. И преодолеть его правительство Гройсмана должно уже в эту среду. Или не преодолеть, а по-прежнему говорить загадками и кормить всех продолжающимися переговорами с МВФ по цене на голубое топливо.

И в том и другом случае, Украину ждут последствия. В первом – Украина устоит на краю пропасти и, с помощью МВФ, Мирового банка и ЕС, сможет худо-бедно пережить пик выплат по внешнему долгу.

До конца 2019 года Украине предстоит погасить свыше 6 млрд долларов долгов

Второй путь – менее оптимистичен. Его на прошлой неделе четко очертили ведущие украинские экономисты и ключевые бизнес-ассоциации: Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес ассоциация, Союз украинских предпринимателей, Независимая ассоциация банков Украины, а также инвестфонды Horizon Capital и Dragon Capital). И он такой - девальвация, инфляция, сокращение рабочих мест, потеря международной поддержки. И в итоге – дефолт.

Почему? Все просто. До конца 2019 года Украине предстоит погасить свыше 6 млрд долларов долгов. Сейчас на счетах казначейства находится чуть более 1 млрд долларов. И они будут потрачены до начала ноября 2018 года. Уже в начале 2019 года, когда в стране полным ходом развернется избирательная президентская кампания, на выплаты понадобится еще 1,6 млрд долларов. До инаугурации нового президента и вовсе нужна космическая сумма – около 4 млрд долларов. А потом еще миллиард «зеленых» под конец года…

Таких денег у государства нет. Бюджет уже трещит по швам. Официально, дефицит за первое полугодие превысил 14 млрд грн. И то ли еще будет…

Есть ли у нас возможности заменить дешевые заимствования у МВФ, ЕС и Мирового банка? Экономисты говорят, почти нет. Конечно, можно залезть в резервы Национального банка. Но, во-первых, их не много, а, во-вторых, если посягнуть на эти резервы, гривня так упадет, что мало не покажется.

Как вариант – и дальше брать в долг у частных инвесторов под ОВГЗ под сумасшедшие проценты – от 8 до 12%. А, может, и больше. Но долговая удавка – не выход. Итог один и тот же – дефолт. Просто время потянем.

Дефолт умножит на ноль все усилия и реформы за эти несколько лет

Интересно, что не менее пагубно скажется даже элементарная задержка с озвучиванием решением Кабмина пойти на повышение цен на газ. Условно, Гройсман морально созрел для принятия столь радикального решения, но огласит его в августе. А это значит, что миссия МВФ приедет только после отпуска – в сентябре. В таком случае, у них обязательно возникнет еще одно условие - подготовка бюджета 2019 года. Тут и к бабке не нужно ходить, чтобы предугадать – МВФ обязательно выставить жесткое условие: сократить дефицит госбюджета, в то время как власти (в том числе и депутатский корпус) накануне выборов президента обязательно захотят увеличить всевозможные социальные выплаты. И тогда МВФ будет ждать – выполнят, не выполнят. Ясно станет к Новому году, ведь госбюджет, традиционно, у нас принимают под новогоднюю елочку.

С такими темпами транша ждать придется еще долго. Неужели этого в правительстве не понимают? Ведь дефолт умножит на ноль все усилия и реформы за эти несколько лет. Не говоря уже о том, что любая макрофинансовая стабилизация заставит людей выходить на акции протеста, чем обязательно воспользуется Россия

Судя по последним заявлениям Гройсмана, для предотвращения экономической катастрофы и нищеты он готов пойти на повышение цен на газ. «Я ответственно вам заявляю - я не хочу повышать цены на газ. Я не хочу этого делать. Это может быть только вынужденный шаг для того, чтобы не допустить экономической катастрофы и нищеты украинских граждан. И поэтому, сейчас мы четко стоим на этих позициях... Я буду просить консультаций с лидерами фракций по этому вопросу, и буду показывать два сценария, три сценария, по которым мы можем пойти», - заявил премьер в прошлую пятницу, выступая в Верховной Раде.

А что другие? К примеру, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик? А министр в это время высказывает свое личное мнение – цена на газ для населения может быть не только повышена, но снижена на 5-7%. «Я считаю, что оснований для повышения цены на газ для населения нет... Если посчитать эти две позиции рентабельность и инвестиционную составляющую, то цену на газ нужно не повышать, а снизить на 5-7%», - уверяет министр.

Украина сможет доказать МВФ ненадобность поднятия цены на газ

Согласитесь, что сейчас страна находится не в том положении, чтобы профильный министр высказывал личное мнение по очень болезненному вопросу. Тем более, что Украина подписала меморандум с МВФ, в котором обязуется установить единую рыночную цену на газ: и для промышленности, и для населения. Если подписали, извольте выполнять. Поспешили? Не думали, что цена на нефть полезет вверх? Ну, тогда, расскажите, кто же так лоханулся?

Два дня назад в эфире одного из телеканалов Насалик произносит еще одну странную мысль: сейчас изменился переговорщик с МВФ, поэтому Украина сможет доказать МВФ ненадобность поднятия цены на газ. Мол, бывший министр финансов Данилюк был далек от темы ценообразования на газ.

Это ни в какие ворота не лезет. Если министр финансов Данилюк на переговорах с МВФ не выполнял поручения правительства и не довел до МВФ позицию и аргументацию об отсутствии причин для роста цен на газ для населения, тогда точно уголовное дело нужно возбуждать. Разве нет? Он же не свои интересы представлял, а государства. Хотя, чего там удивляться, если Данилюк в эфире радио «Новое время» открыто признался: главная его задача на министерском посту была национализация «Приватбанка». То есть, не переговоры о цене на газ, не суд в Лондоне по трехмиллиардному долгу Януковича, не санкции против российских банков, а национализация крупнейшего отечественного банка (кстати, чьи задания здесь выполнял и нет ли здесь российского следа – это уже вопрос к правоохранительным органам).

Да, что там говорить о министре энергетики, министре финансов, если глава Нацбанка Яков Смолий и тот в средине июня на встрече с банкирами заявил, что Украина сможет выплатить долговые обязательстве до 2020 года без внешнего финансирования, в том числе и без кредитов МВФ. Мол, резервов НБУ хватит.

Когнитивный диссонанс какой-то. В начале июня ведущие экономисты (свыше 30 человек) пишут открытое письмо первым лицам страны и призывают выполнить требования МВФ и возобновить сотрудничество с Фондом, иначе - беда. Украинское государство стоит на грани глубокого экономического кризиса с непредсказуемыми последствиями.

Еще жестче высказались на прошлой неделе ключевые бизнес-ассоциации. Исполнительный директор Dragon Capital Томаш Фиала и вовсе предупреждает – не вздумайте заходить в резервы Нацбанка и аргументирует почему. А в это время глава НБУ говорит – ничего страшного, переживем. Резервов достаточно. Это что – идиотизм или преступная халатность?

Как бы там ни было, несмотря на разные заявления и позиции, у страны есть премьер-министр. И теперь ему решать, какой выбор сделать. Особых вариантов и времени, как видим, уже не осталось.

Николай Бабич