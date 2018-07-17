«Укрнафта» в январе-июне уплатила 7,4 миллиарда налогов

В том числе, 690 млн грн уплачено в счет погашения просроченного налогового долга.

Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины «Укрнафта» в январе-июне 2018 года уплатила налогов на сумму 7,4 млрд грн, в том числе 690 млн грн в счет погашения просроченного налогового долга.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

«За январь-июнь 2018 года «Укрнафта» уплатила налогов на сумму 7,4 млрд грн, в том числе 690 млн грн в счет погашения просроченного налогового долга. Компания продолжает выплачивать налоговый долг на регулярной основе одновременно с уплатой всех текущих налоговых обязательств», - отметили в пресс-службе, уточнив, что консервативный план «Укрнафты» предусматривает выплату 1,2 млрд грн долга в 2018 году. По состоянию на 30 июня, размер просроченного долга «Укрнафты» составил 11,05 млрд грн.

Вместе с тем компания отмечает, что не изменились и риски для погашения налогового долга: это попытки блокирования спецразрешений со стороны регуляторных органов, а также проблемы в системе государственных аукционов по продаже нефти, через которые «Укрнафта» реализует нефть и конденсат, и на которых начальная цена устанавливается в соответствии с утвержденным государством порядком.

«Предложения «Укрнафты» по реформированию механизма госаукционов были реализованы не в полном объеме и конкуренция на них остается ограниченной. В частности, в первом полугодии из 12 аукционов, в отношении которых компания подавала заявки, действительными признано лишь шесть», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, весной 2015 года «Нафтогаз Украины» опубликовал аудированную компанией Deloitte&Touche отчетность о результатах деятельности в 2012-2013 годах. В ней энергетический госхолдинг впервые признал, что по своему усмотрению использовал принадлежащие «Укрнафте» 10 млрд кубометров газа.

Из-за отказа «Нафтогаза Украины» погашать долг перед «Укрнафтой» в размере 50 млрд грн и сорванных в 2014-2015 годах по вине некоторых чиновников Минэнергоугля и менеджеров «Нафтогаза» аукционов по продаже нефти и газа, у «Укрнафты» возник долг перед государством по уплате налогов.

В июле 2015 года акционеры «Укрнафты» избрали новым главой правления компании гражданина Великобритании Марка Роллинса. Новый глава стабилизировал финансовое положение компании, уплатив рекордную сумму дивидендов, и обеспечил текущую уплату налогов.

С тех пор «Укрнафта», по данным Государственной фискальной службы, входит в топ-5 лидеров по уплате налогов среди всех предприятий Украины.

Вместе с тем Роллинс неоднократно подчеркивал, что «Укрнафта» сможет погасить долги по налогам при условии, что «Нафтогаз Украины» начнет погашать свои долги перед компанией.

Кроме того, правление «Укрнафты» неоднократно предлагало план по финансовому оздоровлению компании путем досудебной санации. Однако «Нафтогаз Украины» и Кабмин отказываются его утверждать и требуют от ГФС описывать имущество компании в счет налогового долга.

В 2016-2017 годах суды Украины по иску «Укрнафты» принимали решения, обязывающие исполнительную службу взыскать с «Нафтогаза Украины» 2 млрд куб газа, а Фискальную службу – вписать в залог спорный объем газа. Однако осенью 2017 года Верховный суд Украины отменил определения судов низшей инстанций относительно списания 2 млрд куб. м природного газа в качестве налогового залога и направил дело на новое рассмотрение.

В мае 2018 года, рассматривая иск «Укрнафты» по-новому, Окружной административный суд Киева в рамках действующего законодательства снова обязал ГФС списать в налоговый залог спорные 2 млрд куб. м природного газа.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Ее доля в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2017 году составила 65,7%, доля в общей добыче газа – 5,3%. На балансе предприятия находится 43 буровых установок, 1936 нефтяных и 168 газовых скважин. ПАО «Укрнафта» владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. 50%+1 акция компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».