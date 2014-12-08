Разгерметизация газопровода на Закарпатье не повлияла на транзит российского газа

Разгерметизация лупинга магистрального газопровода «Долина-Ужгород-Госграница» не повлияла на транзит российского газа через Украину в Европу, сообщает оператор ГТС «Укртрансгаз».

«Утечка газа локализована. Пострадавших нет. Причины разгерметизации устанавливаются. Ограничение подачи газа для потребителей не проводится», - говорится в сообщении компании.

В «Укртрансгазе» напомнили, что вблизи с. Репинне (Межгорского района Закарпатской области) в 3:55 понедельника возникла разгерметизация лупинга (параллельного трубопровода) магистрального газопровода «Долина-Ужгород-Госграница».

«На месте происшествия работают сотрудники «Укртрансгаза» и предпринимают необходимые меры в соответствии с действующим на предприятии планом ликвидации аварийных ситуаций», - подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеЕИБ выделит 150 млн евро на модернизацию газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород»Как ранее сообщал УНИАН, в июне текущего года произошел взрыв на участке магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» в Полтавской области, который также не повлиял на транзит российского газа в Европу.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».