Цена барреля нефти Brent упала ниже $67

Стоимость нефти сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE опустилась ниже $67 за баррель. Январский фьючерсный контракт по состоянию на середину дня подешевел на 3% до $66,95 за баррель, сообщает ТАСС.

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На фоне продолжающегося падения нефти курс доллара на Московской бирже на этот час повысился на 1,22 рубля до 53,73 рубля, а курс евро - на 1,25 рубля до 65,9 рубля.

Падение цен на нефть является основным драйвером для данного движения рубля, считает аналитик ФГ БКС Иван Копейкин.

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"По сорту Brent цена опустилась уже ниже $68 за баррель на фоне не очень позитивных данных из Китая. Импорт нефти Поднебесной хоть и незначительно увеличился в объеме, но в денежном выражении сократился до $16,42 млрд с $17,05 млрд месяцем ранее", - отметил эксперт.