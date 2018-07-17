«Нафтогаз» получил самую большую прибыль за свою двадцатилетнюю историю

«Нафтогаз» в 2017 году увеличил чистую прибыль в 2,2 раза - до 39,4 млрд грн.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в 2017 году получила 39,4 млрд грн чистой прибыли, что в 2,2 раза больше показателя за 2016 год, говорится в финансовой отчетности компании, независимый аудит которой провела аудиторская компания Deloitte.

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Комментируя этот результат, в пресс-службе «Нафтогаза» отметили, что победа в арбитражных процессах против «Газпрома» стала главным фактором прибыльности группы в 2017 году.

«Нафтогаз» получил самую большую за свою двадцатилетнюю историю чистую прибыль: 39,4 млрд грн (в 2016 году 17,8 млрд грн). Без позитивного эффекта арбитража в деле о транзите газа группа понесла бы чистый убыток в размере 7,4 млрд грн», - говорится в сообщении.

Сообщается, что достижение таких результатов стало возможным благодаря тому, что «Нафтогаз» увеличил добычу газа, создал условия для наращивания транзита, работал над возвратом долгов и начал внедрение новой системы закупок.

Отмечается, что благодаря увеличению инвестиций в добычу компания «Укргазвыдобування» вышла на рекордный за 24 года работы уровень добычи – 15,3 млрд куб. м газа.

Также в прошлом году была завершена модернизация Шебелинского ГПЗ, благодаря которой предприятие теперь выпускает топливо стандарта Евро-5.

В 2017 году предприятия группы сэкономили 6,9 млрд грн благодаря закупкам через ProZorro, общий объем которых составил 119,2 млрд грн.

Сообщается, что общая сумма заимствований группы за 2017 год уменьшилась на 11,5 млрд грн, или на 16,3%, и на конец года составила 59,3 млрд грн. Средняя стоимость обслуживания долга «Нафтогаза» в 2017 году продолжала снижаться. В частности, ставка по кредитам в гривне уменьшилась с 19% в 2016 году до 17,7% в 2017 году, а процентные ставки по кредитам в долларах и евро уменьшились в 2017 году по сравнению с 2016 годом с 7,8% до 6,7% и с 7,2% до 2,3% соответственно.

Также в компании начала функционировать система внутреннего контроля.

В то же время отмечается, что добыча и продажа газа газопоставляющим компаниям для потребностей населения имеет маржинальность только 3%.

«Добыча и продажа газа газопоставляющим компаниям для потребностей населения являются важной частью деятельности группы. Однако основной проблемой этого сегмента являются непрозрачные и недобросовестные посредники между «Нафтогазом» и населением. В результате накопления долга региональными поставляющими компаниями (более чем на 1 млрд долл. за последние два года) средняя маржинальность этого сегмента по чистому денежному потоку в 2016-2017 годах составила всего 3%», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

«Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».