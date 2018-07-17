Еврокомиссар Шефчович встретился с украинской и российской делегациями перед переговорами по газу

Украинскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Павел Климкин, российскую - министр энергетики Александр Новак.

Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович провел встречи с украинской и российской делегациями перед трехсторонними переговорами по газу в Берлине.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" рассказали о возможной судьбе арестованных активов "Газпрома"

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, разместив соответствующие фотографии.

"Рад приветствовать министра Павла Климкина и украинскую делегацию в Берлине. Рад приветствовать министра энергетики России Александра Новака и российскую делегацию в Берлине перед трехсторонними переговорами по газу", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в ходе переговоров "Нафтогаз" намерен предложить обеспечивать транзит природного газа по территории Украины с 2020 года по европейским правилам.