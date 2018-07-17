Еврокомиссар Шефчович встретился с украинской и российской делегациями перед переговорами по газу

14:38, 17 июля 2018
Энергетика
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Еврокомиссар Марош Шефчович и глава МИДа Павел Климкин / фото twitter.com/marossefcovic

Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович провел встречи с украинской и российской делегациями перед трехсторонними переговорами по газу в Берлине.

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Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, разместив соответствующие фотографии.

"Рад приветствовать министра Павла Климкина и украинскую делегацию в Берлине. Рад приветствовать министра энергетики России Александра Новака и российскую делегацию в Берлине перед трехсторонними переговорами по газу", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в ходе переговоров "Нафтогаз" намерен предложить обеспечивать транзит природного газа по территории Украины с 2020 года по европейским правилам.

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Теги: #третья газовая война