Еврокомиссия поддержала Украину в вопросе транзитного контракта

Еврокомиссар Шефчович заявил, что договор о транзите газа через Украину после 2019 года должен соответствовать европейскому законодательству.

Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович провел встречи с украинской и российской делегациями перед трехсторонними переговорами по газу в Берлине.

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Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, разместив соответствующие фотографии.

"Рад приветствовать министра Павла Климкина и украинскую делегацию в Берлине. Рад приветствовать министра энергетики России Александра Новака и российскую делегацию в Берлине перед трехсторонними переговорами по газу", - написал он.

Также он заявил, что новый договор о транзите природного газа через территорию Украины, который будет подписан после 2019 года, должен соответствовать европейскому законодательству.

"Я уверен, что транзит газа после 2019 года должен быть коммерчески жизнеспособным и, конечно, полностью соответствовать европейскому законодательству. Потому что оно гарантирует, что взаимоотношения являются прозрачными", - заявил вице-президент.

По его словам, он верит в твердую готовность с обеих сторон достичь соглашения по итогу переговоров.

"Мы должны начать серьезный поиск ответа на вопрос: будем ли мы иметь соглашение на длительный период о транзите газа в ЕС через Украину. Это волнует всех заинтересованных этой темой. Мы знаем что Россия хочет продолжать быть конкурентным поставщиком, а Украина конкурентоспособной транзитной страной. В переговорах участвует большая делегация со всех сторон", - заявил Шефчович.

Как сообщал УНИАН, в ходе переговоров "Нафтогаз" намерен предложить обеспечивать транзит природного газа по территории Украины с 2020 года по европейским правилам.