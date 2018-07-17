Работа турбогенератора на Ривненской АЭС была восстановлена

Причиной его отключения 16 июля стало замыкание на землю кабеля питания силового трансформатора системы возбуждения турбогенератора.

Работа турбогенератора №4 (ТГ-4) энергоблока №2 Ривненской атомной электростанции (РАЭС, г. Вараш, Ривненская область) была полностью восстановлена после его отключения 16 июля, сообщает пресс-служба станции.

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Согласно сообщению, ТГ-4 был подключен 17 июля в 13:37.

Причиной его отключения стало замыкание на землю кабеля питания силового трансформатора системы возбуждения турбогенератора

"После выяснения причины проведена замена участка кабеля и выполнены необходимые проверки и испытания. В настоящее время идет постепенное увеличение мощности блока", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14:57 17 июля в работе находятся два энергоблока РАЭС с суммарной нагрузкой 817 МВт.

На энергоблоках №3 и №4 проводятся планово-предупредительные ремонты.

Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в 17:09 был отключен ТГ-4 действием электрической защиты.

Предварительная оценка события по Международной шкале ядерных событий (INES, International Nuclear and Radiological Event Scale) - вне шкалы.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.