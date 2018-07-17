Взрослые зарплаты: члены правления "Нафтогаза" за год заработали почти 128 миллионов

При этом всего управленческий персонал (шесть членов правления и девять директоров) заработал 214 миллионов гривень за 2017 год.

Члены правления Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" заработали в 2017 году 127,7 миллиона гривень.

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Об этом сообщается в финансовом отчете "Нафтогаза", опубликованном на сайте компании.

Так, глава правления Андрей Коболев получил в 2017 году 47,1 миллиона гривень, первый заместитель главы правления Сергей Перелома - 17 миллионов гривень, финдиректор Сергей Коновец - 15,2 миллиона гривень, член правления Юрий Колбушкин – 14 миллионов гривень, а также два члена правления, которые начали свою работу с мая 2017 года: Олег Прохоренко - 24 миллионов гривень и Николай Гавриленко - 10,4 миллиона гривень.

В отчете указано, что всего управленческий персонал (шесть членов правления и девять директоров) заработал 214 миллионов гривень за 2017 год.

Кроме этого, сумма вознаграждения членов наблюдательного совета "Нафтогаза" за 2017 год составила 25,5 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" в 2017 году получил 39,4 миллиарда гривень чистой прибыли, что в 2,2 раза больше показателя за 2016 год.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.