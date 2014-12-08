Суд забрал у Курченко Херсонский нефтеперевалочный комплекс

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национального банка и взыскал за долги по ипотечному кредиту имущество Херсонского нефтеперевалочного комплекса (ООО Всеукраинский промышленный союз), принадлежавшего структурам группы ВЕТЭК беглого бизнесмена Сергея Курченко, сообщает ЛИГАБизнесИнформ.

Об этом говорится в решении суда от 27 ноября обнародованном в Едином государственном реестре.

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Договор ипотеки был подписан с Реал Банком (принадлежал Курченко) и НБУ 8 ноября 2013 года. Согласно условиям ипотеки компании предоставлялся кредит в размере 800 млн гривен. В обеспечение кредита в залог предоставлялось имущество (перевалочный комплекс и нефтебаза) Всеукраинского промышленного союза рыночной стоимостью более 1,14 млрд грн. В связи с тем, что Реал Банк не смог рассчитаться по кредиту, суд решил взыскать перевалочный комплекс, нефтебазы и другое имущество перевалочного комплекса в пользу НБУ.

ВЕТЭК ранее безуспешно планировал вывести из-под залога имущество перевалочного комплекса.

Как сообщалось, решением Приморского районного суда Одессы от 30 сентября Херсонский нефетеперевалочный комплекс, принадлежащий группе ВЕТЭК, был передан в управление Государственного предприятия по обеспечению нефтепродуктами (ПОНП). В свою очередь, арестованные в резервуарах нефтепродукты, принадлежащие ВЕТЭК, решением суда переданы на хранение государственному предприятию Укртранснефтепродукт. Согласно тексту решения суда, на момент заключения кредитного договора Херсонская перевалка уже находилась в собственности структур группы ВЕТЭК.

Ранее УНИАН также сообщал, что СБУ решила перепроверить принадлежность "Брокбизнесбанка" Курченко.