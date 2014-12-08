Продавец угля из ЮАР говорит, что Генпрокуратура завысила оценку его стоимости на $24

Озвученная Генеральной прокуратурой стоимость угля из ЮАР в 134 долл. за тонну, закупкой которого занималась госкомпания «Укринтерэнерго», завышена примерно на 24 долл., говорится в официальном заявлении компании-поставщика Steel Mont.

«Поправки по контракту с учетом расходов на доставку на Трипольскую и Змиевскую ТЭС обусловили уровень цены на уголь 107-110 за тонну», - говорится в сообщении компании.

По данным компании, доставка угля из ЮАР в украинский порт обошлась в 9,5 долл. за тонну (с учетом НДС), а стоимость транспортировки по железной дороге в Украине – 10-11 долл. за тонну (с учетом НДС).

Также Steel Mont утверждает, что при сжигании закупленного угля на украинских ТЭС никаких жалоб от клиента не поступало.

Как ранее сообщал УНИАН, 5 декабря был задержан руководитель государственного предприятия «Укринтерэнерго», которое приобрело, по мнению Генпрокуратуры, некачественный уголь в Южно-Африканской Республике.

По данным Генпрокуратуры, в результате неоднократного подписания дополнительных спецификаций к указанному контракту и изменений к нему фактическая стоимость приобретенного угля возросла с начальных 86 долл. за метрическую тонну до 134 долл.

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Справка УНИАН. Украина получила 250 тыс. тонн южноафриканского угля тремя партиями. Еще 250 тысяч тонн этого топлива, доставляемого на трех судах, страна ожидает получить до конца текущего года. Однако, после скандала с госкомпанией «Укринтерэнерго», оставшиеся объемы угля выкупила компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

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Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. По данным Минэнергоугля, Украина из-за дефицита энергетического угля в сентябре ограничила на 50% экспорт электроэнергии в ЕС и полностью остановила экспорт электроэнергии в Беларусь.