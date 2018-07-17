Нового оператора ГТС обяжут купить 4,7 миллиарда кубов буферного газа - отчет НАК

"Нафтогаз" отмечает, что, несмотря на их усилия, отделение функции транспортировки маловероятна до завершения действия транзитного контракта.

Новая компания-оператор газотранспортной системы Украины должна будет купить 4,7 миллиарда кубометров буферного газа у Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

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Об этом говорится в финансовом отчете НАКа, опубликованном на сайте компании.

"Кроме прочего, необходимо решить вопрос закупки и финансирования почти 4,7 миллиарда кубометров природного газа "Нафтогаза", которые в настоящее время бесплатно используются "Укртрансгазом" для обеспечения нормативного уровня буферного газа", - сказано в отчете.

"Нафтогаз" в отчете отмечает, что, несмотря на их усилия, отделение функции транспортировки маловероятна до завершения действия транзитного контракта (до конца 2019 года), а выполнение "Нафтогазом" требований по анбандлингу возможно только с письменного согласия российского "Газпрома".

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года Кабинет министров принял решение о создании новой компании-оператора ГТС - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент "Нафтогаза" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Также "Нафтогаз" привлек в качестве менеджера проекта по анбандлингу польское подразделение компании PwC.

В "Нафтогазе" отмечают, что отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с "Газпромом".

28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпром", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов. По итогу рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 миллиарда долларов.

При этом Стокгольмский арбитраж оставил "Нафтогаз Украины" в качестве контрагента российского газового монополиста "Газпром" в контракте на транзит российского газа.

Вопрос передачи транзитного контракта новому оператору был важен для проведения реформы разделения "Нафтогаза" и создания нового независимого оператора газотранспортной системы.