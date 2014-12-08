В Кабмине уверяют, что вскоре откажутся от веерных отключений благодаря импорту электроэнергии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр - глава Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

«Мы считаем, что сегодня–завтра будет подписано постановление правительства, согласно которому мы сможем импортировать электроэнергию… Я думаю, если мы сейчас откроем импорт, то вопрос веерных отключений стоять не будет», - сказал Зубко.

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При этом он отметил, что речь идет об импорте электроэнергии из разных стран.

«Этот импорт касается не только Российской Федерации, а и тех стран, которые могут сегодня предоставить электроэнергию Украине - это и Молдова, и другие страны», - уточнил он.

Также Зубко отметил, что дефицит электроэнергии в Украине был спровоцирован искусственно конфликтом на Донбассе, из-за чего возник дефицит топлива на складах украинских ТЭС.

Как сообщал УНИАН, диспетчер объединенной энергосистемы Украины НЭК ”Укрэнерго” сегодня, 8 декабря, с 10:13 применил аварийные отключения электроэнергии на 3,119 ГВт, которые соответствуют дисбалансу мощности в ОЭС Украины.

С начала декабря в Украине начали осуществляться веерные отключения электроэнергии, которые связаны с высоким ее потреблением в условиях недопроизводства электроэнергии генерирующими компаниями.

По информации «Укрэнерго», дисбаланс между производством и потреблением электроэнергии образовался в результате аварийных ремонтов 27 мощных энергогенерирующих единиц на электростанциях генерирующих компаний, низких запасов угля на складах теплоэлектростанций, а также из-за недостаточности гидроресурсов на ГЭС.