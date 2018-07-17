Украина должна стать частью европейского рынка газа - Климкин

Сегодня была достигнута договоренность о принципах применения европейских энергетических правил в Украине.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что Украина должна стать частью общего европейского рынка газа.

Читайте такжеУ Меркель считают, что "Северный поток-2" не должен угрожать транзитному статусу Украины

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

"Мы договорились с Еврокомиссией о принципах применения европейских энергетических правил в Украине. Мы должны стать частью общего европейского рынка. Это будет лучшей гарантией для нас и для ЕС: будем исходить из общих позиций", - сообщил Климкин.

Также Климкин поблагодарил председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко за слаженную и креативную совместную командную работу. "Это был классный тандем "Нафтогаза" и МИД Украины", - отметил Климкин.

Как сообщал УНИАН, Климкин возглавлял делегацию Украины на трехсторонних переговорах между Украиной, Европейским Союзом и Россией по транзиту газа, которая состоялась в Берлине 17 июля.

Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович заявил, что новый договор о транзите природного газа через территорию Украины, который будет подписан после 2019 года, должен соответствовать европейскому законодательству.

"Я уверен, что транзит газа после 2019 года должен быть коммерчески жизнеспособным и, конечно, полностью соответствовать европейскому законодательству. Поскольку оно гарантирует, что взаимоотношения являются прозрачными", - заявил вице-президент ЕК.