В России заговорили о "мировом соглашении", несмотря на решение Стокгольмского арбитража

Россия готова возобновить контракты на транзит с Киевом только после урегулирования судебных разбирательств.

Во время трехсторонних переговоров в Германии представителей Украины, России и Евросоюза была затронута тема мирового соглашения между Москвой и Киевом и прекращения ареста активов "Газпрома" до решения апелляционной инстанции шведского суда.

Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, пишет Reuters.

При этом отмечается, что никаких решений по этому поводу принято не было.

"Сегодня обменялись мнениями, обозначили позиции сторон, не было задачи принять конкретные решения", - сказал Новак.

По его словам, Россия готова возобновить контракты на транзит с Киевом только после урегулирования судебных разбирательств.

"Мы готовы продлить действующий контракт, готовы рассматривать предложения и по заключению нового контракта, но мы должны урегулировать все спорные решения до начала реализации нового этапа взаимоотношений", - заявил Новак.

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Глава минэнерго РФ сказал, что стороны обсуждали вопрос дополнительных объемов транзита через Украину, который может быть обеспечен за счет роста спроса в Европе, вырос в первом полугодии на 6%.

"Мы сегодня уже понимаем, что в период ближайших 5-10 лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017 и 2018 годах, речь может еще идти о дополнительных 10-15%", - сказал Новак.

Эти объемы обсуждались как один из источников для загрузки газотранспортной системы Украины.

Стороны также обсудили ставку транзита, расчеты которой Украина представила в Еврокомиссию.

Следующая трехсторонняя встреча запланирована на октябрь.

Как сообщал УНИАН, Климкин возглавлял делегацию Украины на трехсторонних переговорах между Украиной, Европейским Союзом и Россией по транзиту газа, которая состоялась в Берлине 17 июля.

16 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин заявил, что в случае урегулирования спора между российским газовым монополистом «Газпром» и Национальной акционерной компанией «Нафтогаз» в Стокгольмском арбитражном суде Россия будет готова продлить контракт на транзит газа в страны ЕС через территорию Украины.

В свою очередь, главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что судебные споры по контракту на поставку газа и на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» уже урегулированы решением Стокгольмского арбитража.

Действующий транзитный контракт Украины с «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский газовый монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

В конце февраля 2018 «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставку газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

При этом суд не удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре тарифа на транзит природного газа.

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.