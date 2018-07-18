России не удастся договориться о "мирном урегулировании" дел после решения арбитража - Климкин

Глава МИД призвал РФ следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что попытка Российской Федерации договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский арбитражный суд уже вынес решение, не пройдет.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в Twitter.

"Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет. Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву", - подчеркнул глава МИД.

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Как сообщал УНИАН, Климкин возглавлял делегацию Украины на трехсторонних переговорах между Украиной, Европейским Союзом и Россией по транзиту газа, которая состоялась в Берлине 17 июля.

16 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин заявил, что в случае урегулирования спора между российским газовым монополистом «Газпром» и Национальной акционерной компанией «Нафтогаз» в Стокгольмском арбитражном суде Россия будет готова продлить контракт на транзит газа в страны ЕС через территорию Украины.

В свою очередь, главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что судебные споры по контракту на поставку газа и на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» уже урегулированы решением Стокгольмского арбитража.

Действующий транзитный контракт Украины с «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский газовый монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

В конце февраля 2018 «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставку газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

При этом суд не удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре тарифа на транзит природного газа.

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.