Южно-Украинская АЭС получила ядерное топливо компании Westinghouse

Южно-Украинская атомная электростанция получила от американско-японской компании Westinghouse 42 сборки модернизированного ядерного топлива ТВС-WR, которое планируется загрузить в третий энергоблок во время проведения планово-предупредительного ремонта, сообщили УНИАН в отделе работы с общественностью и СМИ станции.

По информации представителя АЭС, ремонт начался 8 декабря, и продлится 119 суток. В этот период запланирован ряд работ по замене оборудования, а также загрузка 42 новых топливных кассет Westinghouse.

«Загрузка топлива Westinghouse в энергоблок №3 ЮУАЭС согласована с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины», - отметили на станции.

Представитель ЮУ АЭС напомнил, что в реакторах ВВЕР-1000 используются 163 топливные сборки. При этом уточнил, что на третьем блоке продолжат работу 36 топливных сборок Westinghouse, которые находятся на четвертом году службы и 85 сборок российского производства (второй и третий год эксплуатации).

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Как сообщал УНИАН, сотрудничество Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» с Westinghouse было начато в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продолжено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году.

Тепловыделяющие элементы ТВС-W американской компании Westinghouse используются на Южно-Украинской атомной электростанции. В июне 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок признаны недостатки в их конструкции.

Совместный анализ характера этих отклонений специалистами ЮУАЭС и Westinghouse показал, что они были получены в ходе операций по загрузке ТВС-W в ремонтный период 2011 года.

В апреле 2014 года «Энергоатом» и Westinghouse договорились о продлении действующего контракта на поставку топлива для украинских атомных станций до 2020-го года.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).