Замглавы "Центрэнерго" ежемесячно воровал 5 млн гривень - Ярема

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема сегодня на брифинге в Киеве.

«Возбуждено уголовное производство в отношении должностных лиц и уже объявлено подозрение одному из заместителей руководителя «Центрэнерго», который практически ежемесячно через фиктивные фирмы воровал почти 5 млн грн из государственного бюджета», - отметил он.

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В отношении схемы, благодаря которой получались незаконным путем деньги, Ярема сказал, что ”это откаты за фиктивные фирмы”.

В частности, генпрокурор привел пример, что поставкой запчастей к ТЭС занималась фирма, которая предоставляет юридические услуги.

”Это признаки фиктивности. И, как оказалось, таких фирм несколько десятков. Выяснилось, что через них ежемесячно выводилась наличность и переводилась через банки, прежде всего Харькова, и раздавалась чиновникам”, - сказал Ярема.

Ранее УНИАН сообщал, что задержан руководитель государственного предприятия «Укринтерэнерго», которое приобрело некачественный уголь в Южно-Африканской Республике.