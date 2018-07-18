Нефть дешевеет: Brent торгуется ниже $72 за баррель

Brent подешевела до 71,86 доллара за баррель на статистике из США.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду на фоне роста недельных запасов сырья в США.

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Об этом сообщает Reuters.

"К 8:25 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,42 процента до 71,86 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи 67,7 доллара за баррель, что на 0,56 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 481,8 юаня за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 629 тысяч баррелей до 410,7 миллиона против прогноза снижения на 3,6 миллиона баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA), выходящая сегодня вечером.