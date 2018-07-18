Нефть дешевеет: Brent торгуется ниже $72 за баррель

09:31, 18 июля 2018
Энергетика
43 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеНа мировом рынке нефти произошел рекордный за два года обвал цен

Об этом сообщает Reuters.

"К 8:25 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,42 процента до 71,86 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи 67,7 доллара за баррель, что на 0,56 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 481,8 юаня за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 629 тысяч баррелей до 410,7 миллиона против прогноза снижения на 3,6 миллиона баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA), выходящая сегодня вечером.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #нефть добыча цены