Южно-Украинская АЭС отключила от сети первый энергоблок

Энергоблок отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.

Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС, Южноукраинск, Николаевская область), которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети энергоблок №1 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, сообщает пресс-служба станции.

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"17 июля в 23:51 первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосистемы Украины для проведения среднего планово-предупредительного ремонта", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, второй и третий энергоблоки ЮУАЭС работают без замечаний в заданном режиме.

Радиационный фон на промышленной площадке ЮУАЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции. По состоянию на 18 июля он составляет 0,10 мкЗв/ч.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Южно-Украинская АЭС подключила к сети третий энергоблок.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).