Россия будет затягивать переговоры по транзиту до решения апелляции по Стокгольмскому арбитражу - "Нафтогаз"

Коммерческий директор "Нафтогаза" добавил, что трехсторонние переговоры в Берлине (Германия) по транзиту газа через Украину еще раз подтвердили, что "Северный поток-2" не должен быть построен.

Россия будет затягивать трехсторонние переговоры Украина-ЕС-Россия по подписанию нового договора о транзите природного газа через Украину до решения апелляции по Стокгольмскому арбитражу, инициированой компанией "Газпром" с целью расторгнуть действующие договоры с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины".

Читайте такжеЕврокомиссия поддержала Украину в вопросе транзитного контракта

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Позиция российской стороны фактически означает, что настоящие переговоры (а не консультации, как сейчас) фактически возможны не раньше, чем будет получено решение апелляционного суда по Стокгольмскому арбитражу. То есть через 1-1,5 года. До этого времени стороны могут лишь "изучать" новые условия", - заявил он.

По его мнению, если кто-то считает такую ​​позицию конструктивной, то логическим следствием должна быть приостановка строительства "Северного потока-2" - по крайней мере на те же 1,5 года "для изучения ситуации".

Витренко добавил, что трехсторонние переговоры в Берлине (Германия) по транзиту газа через Украину еще раз подтвердили, что "Северный поток-2" не должен быть построен.

"Европейские правила, привлекательные экономические условия, зачем же тогда "Северный поток-2", кроме как для реализации политических целей Путина?", - заявил Витренко.

Также он уточнил, что во время консультаций обсуждалась и предложенная "Нафтогазом" новая методика расчета тарифов на транспортировку газа.

Как сообщал УНИАН, вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович перед трехсторонними переговорами заявил, что новый договор о транзите природного газа через территорию Украины, который будет подписан после 2019 года, должен соответствовать европейскому законодательству.

Действующий транзитный контракт Украины с "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский газовый монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

В конце февраля 2018 года "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Также российская компания должна поставить в Украину в 2018-2019 годах 10 миллиардов кубометров газа по ценам, равным стоимости газа на газовых хабах в Германии.

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

"Газпром" инициировал в Стокгольмском арбитраже новое производство против "Нафтогаза" с целью расторгнуть действующие договоры.