Украина хочет купить у России 1,5 тыс МВт электроэнергии - министр энергетики РФ

Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы получили от Украины заявку на поставку 1,5 тыс МВт. В настоящее время идет экспорт 0,5 тыс МВт, у нас идут перетоки с Украиной. В целом получается нулевое сальдо. Сейчас Украина хочет, чтобы мы расширили свои поставки", - сказал министр.

Читайте такжеКабмин разрешил временный импорт электроэнергии из России

Новак не уточнил, готова ли Россия поставлять этот объем электроэнергии в Украину.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия разрешит импорт электроэнергии в Украину при условии энергообеспечения Крыма.