Украина хочет купить у России 1,5 тыс МВт электроэнергии - министр энергетики РФ
18:51, 08 декабря 2014Энергетика
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Россия получила от Украины заявку на поставку 1,5 тыс МВт электроэнергии.
Мы получили от Украины заявку на поставку 1,5 тыс МВт - Новак / Фото УНИАН
Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы получили от Украины заявку на поставку 1,5 тыс МВт. В настоящее время идет экспорт 0,5 тыс МВт, у нас идут перетоки с Украиной. В целом получается нулевое сальдо. Сейчас Украина хочет, чтобы мы расширили свои поставки", - сказал министр.
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Новак не уточнил, готова ли Россия поставлять этот объем электроэнергии в Украину.
Ранее УНИАН сообщал, что Россия разрешит импорт электроэнергии в Украину при условии энергообеспечения Крыма.
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