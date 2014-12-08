"Газпром" создает компанию для строительства газопровода в Турцию

ОАО "Газпром" создает предприятие "Газпром Русская" для строительства газопровода в Турцию, сообщил журналистам официальный представитель газового холдинга Сергей Куприянов, передает РИА Новости.

"Газпром" создает предприятие для строительства нового газопровода в Турцию. Компания будет зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры начаты сегодня. Предприятие называется "Газпром Русская", по названию головной компрессорной станции газопровода — КС "Русская", — сказал Куприянов.

О строительстве нового газопровода в Турцию по дну Черного моря было объявлено 1 декабря в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Турцию. Новый трубопровод будет построен взамен газопроводу "Южный поток", об остановке реализации которого Путин объявил после переговоров с турецкой стороной. По словам президента, Россия в нынешних условиях не может продолжать реализацию проекта "Южный поток", в том числе из-за неконструктивной позиции Евросоюза. Газопровод должен был пройти по дну Черного моря, через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словению до Австрии и Италии.

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"Газпром" и турецкая компания Botas 1 декабря подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода через Черное море в направлении Турции мощностью 63 миллиарда кубометров в год (как и у "Южного потока"). Из этого объема 14 миллиардов кубометров предусмотрены для Турции, остальной газ — около 50 миллиардов кубометров — будет поставляться на границу Турции и Греции.