Транзит газа через Украину увеличится из-за остановки "Северного потока" - "Укртрансгаз"

В компании подчеркнули, что в очередной раз газотранспортная система Украины подтверждает статус основного и надежного маршрута транспортировки газа в страны Европы.

Госкомпания-оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" ожидает увеличения суточного транзита природного газа через территорию Украины на 10% - до 300 миллионов кубометров газа в связи с остановкой на плановый ремонт газопровода "Северный поток".

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В связи с остановкой "Северного потока" сегодня ожидаем увеличения суточного объема транзита украинской ГТС ориентировочно на 30 миллионов кубометров (+ 10%) - до 300 миллионов кубометров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в очередной раз газотранспортная система Украины подтверждает статус основного и надежного маршрута транспортировки природного газа из РФ в страны Европы.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа - 93 миллиарда кубометров.

Транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. Газопровод "Северный поток-1" был запущен в 2011-2012 годах, его протяженность составляет 1200 километров. По дну Балтийского моря он соединяет Россию и Германию. В Европе этот поток связан с газопроводами NEL и OPAL. Этот газопровод, так же, как и планируемый "Северный поток-2", который может проходить рядом и иметь такую же пропускную способность, являются альтернативными маршрутами для прокачки российского газа и составляют конкуренцию для кратчайшего и традиционного пути транзита – через украинскую газотранспортную систему.

Транзит Россией своего газа через обходные маршруты ставит под угрозу получение Украиной доходов от работы ГТС, которые оцениваются в 3 млрд долл. в год.