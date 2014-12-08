Ярема объявил закупки угля у «ДНР» и «ЛНР» «финансированием терроризма»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Виталий Ярема, отвечая на вопросы журналистов.

"Это не разрешено, так как это является финансированием терроризма. Если не ошибаюсь, это 258-я статья, часть 5 Уголовного кодекса", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на заседании согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента заявил, что правительство не будет закупать уголь у террористов на Донбассе. При этом он подтвердил, что Украина испытывает дефицит с энергоносителями, но пообещал, что эта проблема будет решена в ближайшее время.

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Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

По данным Минэнергоугля, Украина из-за дефицита энергетического угля в сентябре ограничила на 50% экспорт электроэнергии в ЕС и полностью остановила экспорт электроэнергии в Беларусь.

Украина уже получила 250 тыс. тонн южноафриканского угля тремя партиями. Еще 250 тыс. тонн этого топлива, доставляемого на трех судах, страна ожидает получить до конца текущего года.