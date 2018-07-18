США могут ввести пошлины на ввоз урана - СМИ
15:12, 18 июля 2018Энергетика
27 0
В первую очередь уран в США поступает из России, Казахстана и Канады.
Американские производители покрывают 5% потребностей страны в Уране / фото vlast.kz
Власти США намерены провести расследование в целях понять, угрожает ли безопасности страны импорт урана.
Читайте такжеТорговые войны: США вводят 25% пошлину на товары из Китая
По итогам расследования американские власти могут ввести соответствующие пошлины, информирует Bloomberg.
В январе о таком расследовании попросили компании Energy Fuels и Ur-Energy, напоминает издание.
В первую очередь уран в США поступает из России, Казахстана и Канады. Американские производители покрывают 5% потребностей внутреннего рынка, но рассчитывают на 25%.
Недавно США ввели дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter