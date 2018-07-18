США могут ввести пошлины на ввоз урана - СМИ

В первую очередь уран в США поступает из России, Казахстана и Канады.

Власти США намерены провести расследование в целях понять, угрожает ли безопасности страны импорт урана.

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По итогам расследования американские власти могут ввести соответствующие пошлины, информирует Bloomberg.

В январе о таком расследовании попросили компании Energy Fuels и Ur-Energy, напоминает издание.

В первую очередь уран в США поступает из России, Казахстана и Канады. Американские производители покрывают 5% потребностей внутреннего рынка, но рассчитывают на 25%.

Недавно США ввели дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия.