Из-за веерных отключений света 45 предприятий Черкасчины будут работать ночью

В Черкасской области 45 предприятий переходят на ночной режим работы, чтобы уменьшить нагрузку на сети в период пиковых нагрузок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткаченко.

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По его словам, на прошлой неделе на министерском совещании предприятиям предложили работать в ночном режиме для того, чтобы максимально в добровольной форме отойти от отключений электричества из-за недостатка напряжения. И в области уже есть 45 предприятий, которые на это согласились.

Кроме того, ОГА обратилась к ПАО «Черкассыоблэнерго» с просьбой обнародовать графики отключений и предупреждать хотя бы за сутки. В настоящее время «Черкассыоблэнерго» обнародовало на своем сайте только график отключений по городу Черкассы.

Районы и города области должны подать свои предложения о сбережении электроэнергии и работе в условиях отключений электроснабжения. На данный момент свои предложения подал только город Ватутино, заметил председатель Черкасской ОГА.

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Как сообщал УНИАН, с начала декабря в Украине начали осуществляться веерные отключения электроэнергии, которые связаны с высоким ее потреблением в условиях недопроизводства электроэнергии генерирующими компаниями.

По информации «Укрэнерго», дисбаланс между производством и потреблением электроэнергии образовался в результате аварийных ремонтов 27 мощных энергогенерирующих единиц на электростанциях генерирующих компаний, низких запасов угля на складах теплоэлектростанций, а также из-за недостаточности гидроресурсов на ГЭС.

4 декабря Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило предприятиям перейти на работу в ночное время для снижения потребления электроэнергии в пиковые часы.