Цена нефти Brent упала ниже 66 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржи, передает "Lenta.ru".

По состоянию на 19:54 мск стоимость фьючерсов на североморскую нефть Brent снизилась на 4,57% - до 65,94 доллара за баррель. Январские фьючерсы на легкую нефть WTI упали на 4,17% - до 63,20 доллара за баррель.

Утром 8 декабря цена на нефть марки Brent упала ниже 67 долларов за баррель. Падение было связано с отрицательными прогнозами аналитиков американского инвестиционного банка Morgan Stanley от 5 декабря.

Согласно их прогнозу, в следующем году нефть подешевеет до 43 долларов за баррель. Эксперты отмечают, что на мировых рынках будет возрастать избыток нефти.

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Пик перепроизводства, по мнению аналитиков Morgan Stanley, придется на второй квартал следующего года. И если реализуется самый пессимистичный сценарий, спрос будет расти медленно. Тогда среднегодовая цена на нефть в 2015 году составит 53 доллара за баррель.

Впрочем, в последующие годы она будет расти, пока не достигнет 80 долларов в 2018 году. По базовому сценарию, нефть будет стоить в следующем году в среднем 70 долларов (с падением до 57 долларов во втором квартале).

Затем, в 2017 году она подорожает до 100 долларов и понизится до 92 долларов в 2018 году. Оптимистичный, с точки зрения нефтеэкспортеров, сценарий предусматривает рост с 89 долларов за баррель в 2015 году до 120 долларов в 2018 году.

За последние месяцы мировые цены на нефть снизились более чем на треть. В частности, значительное падение было зафиксировано после решения стран-членов ОПЕК сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день.