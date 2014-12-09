Цена нефти Brent упала ниже 66 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent на фьючерсной бирже ICE опустилась ниже 66 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные биржи, передает "Lenta.ru".
По состоянию на 19:54 мск стоимость фьючерсов на североморскую нефть Brent снизилась на 4,57% - до 65,94 доллара за баррель. Январские фьючерсы на легкую нефть WTI упали на 4,17% - до 63,20 доллара за баррель.
Утром 8 декабря цена на нефть марки Brent упала ниже 67 долларов за баррель. Падение было связано с отрицательными прогнозами аналитиков американского инвестиционного банка Morgan Stanley от 5 декабря.
Согласно их прогнозу, в следующем году нефть подешевеет до 43 долларов за баррель. Эксперты отмечают, что на мировых рынках будет возрастать избыток нефти.
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Пик перепроизводства, по мнению аналитиков Morgan Stanley, придется на второй квартал следующего года. И если реализуется самый пессимистичный сценарий, спрос будет расти медленно. Тогда среднегодовая цена на нефть в 2015 году составит 53 доллара за баррель.
Впрочем, в последующие годы она будет расти, пока не достигнет 80 долларов в 2018 году. По базовому сценарию, нефть будет стоить в следующем году в среднем 70 долларов (с падением до 57 долларов во втором квартале).
Затем, в 2017 году она подорожает до 100 долларов и понизится до 92 долларов в 2018 году. Оптимистичный, с точки зрения нефтеэкспортеров, сценарий предусматривает рост с 89 долларов за баррель в 2015 году до 120 долларов в 2018 году.
За последние месяцы мировые цены на нефть снизились более чем на треть. В частности, значительное падение было зафиксировано после решения стран-членов ОПЕК сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день.