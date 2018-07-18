В «Нафтогазе» назвали неоколониализмом позицию «Газпрома»: их «баланс в отношениях» - это убытки Украины в пользу РФ

Коммерческий директор «Нафтогаза» заявил, что только применение европейских правил создаст настоящий баланс во взаимоотношениях между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Только применение европейских правил создаст настоящий баланс во взаимоотношениях между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом», заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеРоссия будет затягивать переговоры по транзиту до решения апелляции по Стокгольмскому арбитражу - "Нафтогаз"

«Мы будем настаивать на применении европейских правил, которые являются справедливым балансом в отношениях. Также мы будем продолжать принудительное взыскание уже 2,62 млрд долл. по решению предыдущего арбитража. И начинаем новый арбитражный процесс с требованием компенсации от занижения тарифа в 2018-2019 годах на 11,6 млрд долл. Восстанавливаем настоящий баланс в отношениях с Газпромом!», - написал он.

По его словам, «баланс» в понимании руководства России и «Газпрома» - это необоснованные убытки для Украины в пользу России.

«Их «баланс в отношениях» - это убытки Украины в пользу России. Это - неоколониализм. Такое «счастье» нам не нужно. Украина уже доказала, что может успешно бороться против такой колониальной политики России, что может побеждать. И возвращаться назад, «восстанавливать баланс», мы не будем», - отметил Витренко.

Как сообщал УНИАН, вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович перед трехсторонними переговорами заявил, что новый договор о транзите природного газа через территорию Украины, который будет подписан после 2019 года, должен соответствовать европейскому законодательству.

Действующий транзитный контракт Украины с «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский газовый монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

В конце февраля 2018 года «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. Также российская компания должна поставить в Украину в 2018-2019 годах 10 млрд куб. м газа по ценам, равным стоимости газа на газовых хабах в Германии.

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В «Газпроме» считают решения арбитража не сбалансированным. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

«Газпром» инициировал в Стокгольмском арбитраже новое производство против "Нафтогаза" с целью расторгнуть действующие договоры.