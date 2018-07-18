Стало известно, когда состоятся очередные газовые переговоры между Украиной, ЕС и Россией

По словам еврокомиссара Шефчовича, очередные трехсторонние переговоры по вопросам газа должны состояться в октябре.

Очередные трехсторонние переговоры между Украиной, Европейским Союзом и Россией по вопросам транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года должны состояться в октябре, сообщила пресс-служба Представительства ЕС в Украине со ссылкой на слова вице-президента Еврокомиссии, еврокомиссара по вопросам Энергетического сообщества Мароша Шефчовича по результатам переговоров, которые состоялись 17 июля.

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По словам Шефчовича, в середине сентября ожидается встреча уполномоченных экспертов высокого уровня по вопросу транзита, наработки которых заложат основы следующей трехсторонней встречи на политическом уровне.

«Все три стороны уполномочат экспертов высокого уровня работать по четырем направлениям: газовые потребности Европейского Союза; то, как применение права ЕС в Украине будет влиять на будущий транзитный контракт; сертифицированный оператор газотранспортной системы; тарифы. Они должны встретиться в середине сентября. Это заложит основы следующей трехсторонней встречи на политическом уровне, которая должна состояться в течение октября», - сказал еврокомиссар.

По его словам, возможно, встречи будут проходить с периодичностью в шесть-восемь недель.

Также Шефчович сообщил, что стороны договорились отделить обсуждение нового транзитного контракта от старых вопросов.

Как сообщал УНИАН, действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

17 июля завершилась первая встреча по газовым вопросам в трехстороннем формате, на которой стороны обменялись мнениями относительно нового контракта на транзит с 2020 года и договорились продолжить переговоры осенью.