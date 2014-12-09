Нефть с июня подешевела уже на 40%

К 8.25 мск фьючерсы на Brent подешевели на $0,75 до $65,44 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,51 до $62,54, ранее также опустившись до пятилетнего минимума, сообщает Reuters.

Нефть подешевела на 40 процентов с июня, но несмотря на это, ОПЕК в ноябре не предприняла никаких действий для поддержания рынка, а крупнейший экспортер картеля Саудовская Аравия снизила цены на январские партии для США и Азии.

По мнению генерального директора национальной нефтяной компании Кувейта, мировые цены будут держаться около $65 за баррель в течение шести-семи месяцев.

Читайте такжеРубль из-за падающей нефти продолжает терять позицииНизкие цены пока не оказывают заметного влияния на добычу сланцевой нефти в США: число буровых установок остается довольно высоким, а согласно опубликованному в понедельник прогнозу, добыча на трех крупнейших месторождениях сланцевой нефти в январе продолжит расти более чем на 100.000 баррелей в сутки.

Однако многие компании начинают сокращать инвестиционные планы на будущий год. Например, Conoco сообщила, что снизит расходы на 20 процентов, или $3 миллиарда.