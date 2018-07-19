В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Законопроект о санкциях внес в Конгресс США член Республиканской партии, сенатор от штата Вайоминг Джон Баррасо.

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока-2".

Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррасо на своем сайте, передает zn.ua.

"Мы видели, как Россия в прошлом использовала свой природный газ как геополитическое оружие. Она угрожает другим странам, вымогает у них деньги и запугивает. С этим новым трубопроводом Россия стремится сделать Германию и остальную Европу еще более зависимыми", - заявил сенатор.

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Он пояснил, что энергетическая и национальная безопасность - это одно и тоже, поэтому "в интересах национальной безопасности США" помочь союзникам уменьшить зависимость от российской энергетики.

Также в контексте "Северного потока-2" сенатор упомянул об Украине.

"Путин фактически прекратил поставки природного газа в Украину в 2006, 2009 году и 2014 году. Он вторгся в Украину и аннексировал Крым, чтобы отрезать доступ к природным газам и нефтяным ресурсам. Это та модель, которую Путин использует в качестве оружия. Лучшая защита от этого оружия заключается в том, чтобы страны Европы имели энергетическое разнообразие и безопасность", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 году компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешения на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующее разрешение пока не дала.

В начале мая компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

18 мая после переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости подумать над гарантиями транзита газа через Украину после реализации проекта «Северный поток-2».

Глава МИД ФРГ Гайко Маас в Москве заявил, что правительство Германии поддерживает строительство «Северного потока-2» в обход Украины.

11 июля Трамп заявил, что считает Германию зависимой от России из-за строительства газопровода "Северный поток-2". В частности, он обвинил Германию в невыполнении требования по расходам на оборону на уровне 2% ВВП на фоне уплаты России "миллиардов долларов" за энергоносители.