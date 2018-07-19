Цены на нефть развернулись к снижению

Цены на европейский маркерный сорт нефти Brent умеренно снижаются утром в четверг, а котировки WTI малоподвижны.

Фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,25 процента до $72,72 за баррель. Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $68,72 за баррель, что на 0,06 процента ниже предыдущего закрытия.

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Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 485,6 юаня за баррель, сообщает Рейтер.

Накануне поддержку рынку оказали данные Управления энергетической информации (EIA) о снижении недельных запасов бензина и дистиллятов в США, тогда как противовесом стал неожиданный прирост запасов нефти.

По расчётам EIA, добыча нефти в США в отчётный период достигла рекордных 11 миллионов баррелей в сутки.