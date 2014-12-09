Украина после полугодового перерыва возобновила импорт газа из России

Украина, после полугодового перерыва, во вторник, 9 декабря, начала импорт природного газа из России с суточным объемом до 43,5 млн кубометров, сообщили УНИАН в госкомпании «Укртрансгаз».

«Поступила заявка от «Нафтогаза» на импорт российского газа», - сказал руководитель отдела по связям с общественностью «Укртрансгаза» Максим Белявский.

По его словам, предварительный объем поступления природного газа из РФ в Украину составляет до 43,5 млн кубометров в сутки.

Читайте также"Нафтогаз" перечислил "Газпрому" предоплату за 1 миллиард кубов газаВ компании «Газпром» УНИАН подтвердили возобновление поставок газа в Украину.

«Сегодня НАК «Нафтогаз Украины» оформила заявку на поставку потребителям Украины 43,5 млн кубометров газа в сутки. Предоплата за поставки в декабре была получена ранее. С 10.00 по московскому времени «Газпром» начал поставлять газ в Украину», - сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Как сообщал УНИАН, вечером 5 декабря "Нафтогаз Украины" перечислил российскому "Газпрому" 378 млн долл. в качестве предоплаты за поставку 1 млрд куб. м газа.

6 декабря в «Газпроме» подтвердили получение предоплаты. После этого официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сказал, что российский «Газпром» может возобновить поставки газа в Украину максимум через 48 часов. 8 декабря Украина отправила заявку на импорт российского газа с 11 декабря.