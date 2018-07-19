Суд постановил, что община Киева не должна отвечать за долги компании Ахметова перед "Нафтогазом"

Данное решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Хозяйственный суд Киева не удовлетворил заявление энергокомпании «Киевэнерго» о замене должника в деле о задолженности перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» на коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго».

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Как передаёт корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял 19 июля.

«Суд постановил заявление «Киевэнерго» о замене должника в деле... и признании правопреемником коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» оставить без удовлетворения... По мнению суда, часть 3 статьи 22 закона «О теплоснабжении» в части правоотношений, в которых конечным собственником предыдущего и нового пользователя тепловых сетей являются разные лица, противоречит статьям 13, 41, 61 Конституции Украины. Соответственно, суд не применяет статью 22 закона «О теплоснабжении» к этим правоотношениям... Следовательно ни «Киевтеплоэнерго», ни территориальная община Киева не должны отвечать за долги «Киевэнерго» перед «Нафтогазом», - говорится в решении суда.

Данное решение суда может быть обжаловано в апелляционном суде.

В свою очередь юрист «Киевтеплоэнерго» Нина Саломенко отметила, что данное решение касается исполнительного производства о части задолженности «Киевэнерго» перед «Нафтогазом», в котором «Киевэнерго» хотело заменить должника на «Киевтеплоэнерго». В то же время данное решение является важным для текущих судебных разбирательств между городом и «Нафтогазом».

«Параллельно в производстве находятся иски города к «Нафтагазу» о признании договоров на поставку газа заключёнными. В свою очередь «Нафтогаз» подал встречный иск, в котором он требует от «Киевтеплоэнерго» признать преемником всех долгов «Киевэнерго», - сказала она.