Битва за газ: чем закончились берлинские консультации

В Берлине 17 июля состоялись первые консультации между Украиной и Россией в отношении будущего транзитного контракта при участии Евросоюза.

Действующий транзитный контракт с «Газпромом» был заключен в 2009 году, во времена премьерства в Украине Юлии Тимошеко и руководства Россией Владимира Путина. Он завершается 31 декабря 2019 года. С этого момента Россия собирается максимально сократить поставки газа по нашей газотранспортной системе. Глава «Газпрома» Алексей Миллер уже озвучил цифру в 10-15 миллиардов кубов газа в год, что означает крах ГТС и миллиардные убытки для украинского бюджета.

Кроме того, на фоне проигрыша в Стокгольмском арбитраже «Газпром», которого обязали выплатить «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов, уже заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке и инициировал в том же Стокгольмском арбитраже новое производство против «Нафтогаза» для расторжения действующих договоров. А «Нафтогаз» 6 июля подал еще один иск в шведский суд относительно ставки тарифа за прокачку газа и оценивает свои претензии в 11,58 млрд долларов.

Россия, накануне завершения контракта, упорно продвигает в Европе строительство газопровода «Северный поток-2» в обход Украины. ЕС уже не раз заявлял, что этот проект исключительно коммерческий и наша страна не потеряет статус транзитера, а также обязался сделать для этого все возможное, что подтверждают итоги берлинских консультаций, на которых стороны задекларировали свои позиции.

Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович заявил, что новый договор о транзите газа через территорию Украины будет полностью соответствовать европейскому законодательству. В этой связи «Нафтогаз» высказал готовность пересмотреть транзитный тариф в сторону уменьшения на 20% - до 2,2 долл за тысячу кубов на 100 км. В настоящее время действует ставка 2,7 долл. Но в ответ «Газпром» должен предоставить возможность транзита центральноазиатского газа в Европу. Позиция украинской стороны, более чем положительная – именно такой расклад создаст эффект привлекательности и большей конкурентоспособности нашей ГТС по сравнению с предлагаемым РФ «Северным потоком-2».

Россия, на первый взгляд, против таких условий не возражает. Вот только удивила заявлением о необходимости урегулирования споров в Стокгольмском арбитраже путем мирового соглашения. То есть, долг погашать не собирается. В принципе, об этом еще перед консультациями в Берлине сказал хозяин Кремля Владимир Путин на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Его позицию и озвучил на газовых переговорах министр энергетики РФ Александр Новак.

Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сразу заявил, что судебные споры между «Нафтогазом» и «Газпромом» уже урегулированы решением Стокгольмского арбитража. Иначе быть не может.

«Путин говорит, что Россия готова сохранить транзит газа в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитраже. Во-первых, два спора (по контракту на поставку газа и контракту на транзит газа) между «Газпромом» и «Нафтогазом» уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже. Проблемы «лишь» в том, что «Газпром» не выполняет решение арбитража - не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам 2,6 млрд долл. компенсации, которую определил арбитраж. Во-вторых, мы готовы урегулировать и новый спор относительно пересмотра транзитного тарифа, с которым мы недавно обратились в Стокгольмский арбитраж. Мы требуем от «Газпрома» примерно 12 млрд долл. И мы уверены, что у нас сильная юридическая позиция - контракт прямо предусматривает наше право пересматривать транзитный тариф. Если этот спор мы будем «урегулировать» в арбитраже, то практически нереально закончить до конца 2019 года. В лучшем случае - до конца 2020 года. Готовы ли «Газпром» и Германия остановить строительство «Северного потока-2» до окончания нового арбитража?», - отметил Витренко.

По его словам, Москва будет затягивать трехсторонние переговоры Украина-ЕС-Россия по подписанию нового договора о транзите газа до решения апелляции в Стокгольмском арбитраже, инициированной «Газпромом» для расторжения действующих договоров с «Нафтогазом».

«Позиция российской стороны означает, что настоящие переговоры (а не консультации, как сейчас) фактически возможны не раньше, чем будет получено решение апелляционного суда по Стокгольмскому арбитражу. То есть, через 1-1,5 года. До этого времени стороны могут лишь «изучать» новые условия», - подчеркнул Витренко.

По его мнению, если кто-то считает такую ​​позицию конструктивной, то логическим следствием должна быть приостановка строительства «Северного потока-2» - по крайней мере, на те же 1,5 года, «для изучения ситуации».

Витренко добавил, что трехсторонние переговоры в Берлине еще раз подтвердили, что «Северный поток-2» не должен быть построен: «Европейские правила, привлекательные экономические условия, зачем же тогда «Северный поток-2», кроме как для реализации политических целей Путина?».

Обещания России – очередной обман

Почему Россия выдвигает «мировые» условия и каковы ее реальные планы?

Президент Центра глобалистики «Стратегия XXI века» Михаил Гончар считает, что никакойдоброй воли российской стороны в этих переговорах нет, она просто пытается затянуть процесс, предстать «белой и пушистой», заявляет лишь то, что приятно слышать Брюсселю. Но Украина должна удерживать жесткую позицию.

«Мы прекрасно знаем, чего стоят обещания «Газпрома». Все обязательства в новом контракте могут быть не выполнены. Из-за чего и понадобилось обращение Украины в Стокгольмский арбитраж. «Газпром» ни разу не выполнил свое обязательство по транзиту - не менее 110 млрд кубометров газа в год через нашу ГТС. Поэтому нынешние российские заявления гроша ломаного не стоят. А стратегия, которую они заложили до конца контрактных отношений - 31 декабря 2019 года, заключается лишь в том, чтобы не платить «Нафтогазу» долг по решению Стокгольмского арбитража, а также выждать время выборов в Украине, при которых, по их мнению, произойдет смена власти. И потом договориться с новыми людьми в Киеве», - сказал эксперт.

По его словам, Москва сейчас моделирует ситуацию 2010 года – дело «РосУкрЭнерго», акционерами которой являлись «Газпром» и Centragas Holding AG (владельцы последней - Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин), против «Нафтогаза» по поводу 12 млрд кубометров газа в подземных хранилищах.

«У нашей стороны тогда была очень крепкая позиция, чтобы отстоять свои интересы в Стокгольмском арбитраже, но через процедурные проволочки, которые создавал «Газпром», рассмотрение в суде дела затянулось. И главное – когда в 2010 году произошла смена власти и новоизбранный президент Янукович, новый министр энергетики Бойко, его подручный Бакулин спустили дело в арбитраже на тормозах – не предоставили соответствующие документы и шведский суд удовлетворил иск «РосУкрЭнерго». «Нафтогаз» в принципе не защищался. Для России это – положительный опыт, который сейчас она попытается повторить, делая ставку на то, что скоро придет договороспособный руководитель государства, обеспечит «плодотворное сотрудничество» и все решится внесудебным путем», - отметил эксперт.

Гончар считает, что Россией будут предложены вариации псевдоевропейского образца. Но при этом будет акцентироваться, что для Украины транзит сохранен. Также, по мнению эксперта, нельзя исключать, что Россия попытается зимой дестабилизировать транзит через нашу ГТС, что отрабатывалось в 2017 году путем манипуляций с давлением в газопроводной трубе.

«И все это будут делать с учетом того, что у нас начнется президентская избирательная кампания, чтобы в очередной раз представить нас Европе как рисковое транзитное звено с политическим хаосом, чтобы ЕС поддержал «Северный поток-2». А для Украины оставят 10-15 млрд транзитного потока - в качестве подстраховки на случай сильных холодов в Европе, когда российские трубопроводы могут не справиться с подачей газа. Это все нужно брать в расчет, чтобы понимать, почему поменялась риторика «Газпрома», как и в целом российской стороны, которая, на первый взгляд, кажется примирительной. Просто сейчас они закладывают стратегию будущего поведения не только в газовой сфере, но и в политической, особенно в период выборов», - подчеркивает Гончар.

Очевидно, что «Нафтогазу» нужно удерживать свои позиции до победного конца. Причем обещанные в рамках берлинских консультаций 30-40 миллиардов транзитного газа в год – серьезная проблема для Украины.

«Нужно добиваться транзита на уровне 60 миллиардов кубов газа в год, пусть это чуть выше ноля, но все же прибыльная работа ГТС, она не потеряет свою функциональность. В других случаях ГТС будет работать не как система, а как отдельные трубопроводы. Это означает, что резко снизится надежность поставок в Европу. Нельзя переходить на договорняки. Мы уже знаем, что такое «дешевый» российский газ, а потом еще узнаем, каким будет обещанный транзит. С одной стороны, они хотят вынудить нас пойти на мировое соглашение по Стокгольмскому арбитражу, а с другой – показать нас Европе как рискового партнера, который может менять свои позиции. И об этом будет сказано в переговорном процессе европейцам. Если мы пойдем на такой шаг, то еще раз подорвем к себе доверие. «Нафтогаз» в ситуации со шведским судом укрепил свой имидж как надежного партнера, работающего по европейским правовым стандартам. Иначе все будет нивелировано, чего и добивается «Газпром»», - считает Гончар.

Что будет дальше

Если состоявшиеся консультации только определили вектор поведения сторон, то будущие переговоры, запланированные на октябрь, добавят конкретики, которая все расставит на свои места.

По словам еврокомиссара по вопросам Энергетического сообщества Мароша Шефчовича, в середине сентября ожидается встреча уполномоченных экспертов высокого уровня, наработки которых заложат основы следующей трехсторонней встречи на политическом уровне.

«Все три стороны уполномочат экспертов высокого уровня работать по четырем направлениям: газовые потребности Европейского Союза; то, как применение права ЕС в Украине будет влиять на будущий транзитный контракт; сертифицированный оператор газотранспортной системы; тарифы. Они должны встретиться в середине сентября. Это заложит основы следующей трехсторонней встречи на политическом уровне, которая должна состояться в течение октября», - сказал еврокомиссар.

Он также сообщил, что встречи, вероятнее всего, будут проходить с периодичностью шесть-восемь недель, а обсуждение нового транзитного контракта будет отделено от «старых вопросов».

Но «старые вопросы» все равно будут играть главную скрипку в транзитных переговорах. И сходить с уже выработанного пути – правого и европейского – Украине нельзя, иначе не спрыгнуть с газовой иглы Кремля, который с ее помощью решает и все свои политические проблемы.

Нана Черная