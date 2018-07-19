Эксплуатацию третьего энергоблока Ривненской АЭС продлили на 20 лет

13:51, 19 июля 2018
Энергетика
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Срок эксплуатации третьего энергоблока РАЭС продлен до 11 декабря 2037 года / фото УНИАН

Государственная инспекция ядерного регулирования выдала Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" новую лицензию, согласно которой компания получила право эксплуатировать третий энергоблок Ривненской АЭС после продления срока его эксплуатации - на следующие 20 лет, до 11 декабря 2037 года.

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Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) Григорий Плачков торжественно вручил президенту "Энергоатома" Юрию Недашковскому лицензию на эксплуатацию ядерной установки энергоблока №3 Ривненской АЭС до 11 декабря 2037 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после получения лицензии Недашковский отметил положительные практики РАЭС, которые позволили продлить сроки эксплуатации всех трех энергоблоков на 20 лет, и, в частности, рекордный объем мероприятий, которые выполнены в ходе подготовки третьего блока к работе в сверхпроектный период. Он также отметил, что с продлением ресурса уже 8-го энергоблока "Энергоатом" получил новый бесценный опыт, которого не имеет ни одна страна в мире.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Коллегия Госатомрегулирования одобрила продление эксплуатации энергоблока №3 Ривненской атомной электростанции в сверхпроектный строк - на 20 лет, до 11 декабря 2037 года.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

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Теги: #Энергоатом#Ривненская АЭС