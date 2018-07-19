Эксплуатацию третьего энергоблока Ривненской АЭС продлили на 20 лет

Срок эксплуатации данного энергоблока продлен до 11 декабря 2037 года.

Государственная инспекция ядерного регулирования выдала Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" новую лицензию, согласно которой компания получила право эксплуатировать третий энергоблок Ривненской АЭС после продления срока его эксплуатации - на следующие 20 лет, до 11 декабря 2037 года.

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Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) Григорий Плачков торжественно вручил президенту "Энергоатома" Юрию Недашковскому лицензию на эксплуатацию ядерной установки энергоблока №3 Ривненской АЭС до 11 декабря 2037 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после получения лицензии Недашковский отметил положительные практики РАЭС, которые позволили продлить сроки эксплуатации всех трех энергоблоков на 20 лет, и, в частности, рекордный объем мероприятий, которые выполнены в ходе подготовки третьего блока к работе в сверхпроектный период. Он также отметил, что с продлением ресурса уже 8-го энергоблока "Энергоатом" получил новый бесценный опыт, которого не имеет ни одна страна в мире.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Коллегия Госатомрегулирования одобрила продление эксплуатации энергоблока №3 Ривненской атомной электростанции в сверхпроектный строк - на 20 лет, до 11 декабря 2037 года.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.