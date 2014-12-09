Украина в ноябре сократила добычу угля почти в два раза

Угледобывающие предприятия Украины в ноябре текущего года сократили добычу угля на 43,7% - до 4,1 млн тонн против 7,3 млн тонн в ноябре 2013 года.

Об этом сообщает Профсоюз работников угольной промышленности со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, за прошлый месяц на государственных шахтах было добыто 922,5 тыс. тонн угля, что в 2,3 раза меньше ноября 2013 года.

Также сообщается, что добыча угля в январе-ноябре 2014 года сократилась на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 61,5 млн тонн. Из этого объема госшахты добыли 17,1 млн тонн угля, что на 21,6% меньше результата 11 месяцев 2013 года.

Читайте также«Укрзализныця» возобновила перевозку угля на ДонбассеКак сообщал УНИАН, с декабря в Украине начались веерные отключения электроэнергии, которые связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт.

В таких условиях Украина начала импорт угля дефицитных марок. Уже получено 250 тыс. тонн южноафриканского угля тремя партиями. Еще 250 тысяч тонн этого топлива, доставляемого на трех судах, страна ожидает получить до конца текущего года. Однако после скандала с госкомпанией «Укринтерэнерго» оставшиеся объемы угля выкупила компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Кроме того, энергогенерирующие компании осуществляют импорт угля из России.