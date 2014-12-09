Новым главой «Центрэнерго» стал донецкий миллионер

Государственную энергокомпанию «Центрэнерго», эксплуатирующую три тепловые электростанции, возглавил глава наблюдательного совета донецкой компании, занимающейся торговлей мебелью и производством скоростных судов, «БИС Холдинг», Игорь Балабанов.

Соответствующее решение было принято наблюдательным советом госкомпании еще 5 декабря, сообщается на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ранее смену руководства «Центрэнерго» анонсировал министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, ссылаясь на необходимость в «адекватном» менеджменте компании, который бы принимал оперативные решения по снабжению электростанций углем.

Стоит отметить, что Игорь Балабанов не раз входил в рейтинги самых богатых украинцев с состоянием около 10 млн долл. Также СМИ сообщают, что компания «БИС Холдинг», совладельцем которой является Балабанов, владеет отелем «Дружба» в Донецке.

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Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в декабре 2014 года открыла уголовное производство в отношении заместителя руководителя «Центрэнерго», который ежемесячно воровал 5 млн грн. Кроме этого, вокруг «Центрэнерго» осенью текущего года разразился скандал из-за закупок южноафриканского угля.

«Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.