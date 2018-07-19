Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС первым в Украине полностью загружен топливом Westinghouse

Никаких замечаний по загрузке сборок и выходу на плановую мощность энергоблока №3 не было.

Активная зона третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС, впервые среди других энергоблоков атомных электростанций Украины, полностью загружена ядерным топливом производства американской компании Westinghouse.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе 32-го заседания оперативного штаба по внедрению топлива Westinghouse на энергоблоках АЭС Украины в городе Южноукраинск заявил президент Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрий Недашковский.

"Вчера (18 июля – УНИАН) у нас впервые полностью сформирована активная зона третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС топливом Westinghouse. Это позволит в течение одного года перевести эксплуатацию топлива с опытной эксплуатации на промышленную", - сказал Недашковский.

Также он добавил, что с 2021 года планируется начать загрузку топлива Westinghouse на энергоблоке №3 Ривненской АЭС.

В ходе заседания генеральный директор Южно-Украинской АЭС Владимир Лисниченко заявил, что никаких замечаний по загрузке сборок и выходу на плановую мощность третьего энергоблока не было.

Он добавил, что в 2020 году планируется полностью сформировать активную зону энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС топливом компании Westinghouse.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании "ТВЭЛ", госкомпания "Энергоатом" в апреле 2014 года подписала допсоглашение к контракту от 2008 года с компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

Согласно документу, Westinghouse сможет своими поставками заместить топливо российской компании "ТВЭЛ" на энергоблоках мощностью 1000 МВт в случае форс-мажорных обстоятельств, включая потенциальные ограничения Россией поставок в Украину.

В конце января 2018 года "Энергоатом" и Westinghouse продлили срок действия договора о поставках до 2025 года. На сегодняшний день шведское топливо успешно эксплуатируется на шести энергоблоках Запорожской и Южно-Украинской АЭС.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).