Украина объявляет конкурс для зарубежных инвесторов на модернизацию ГТС

Украина объявляет публичный конкурс на привлечение инвесторов из США и ЕС к модернизации газотранспортной системы, через которую поступает около половины российского газа европейским потребителям, сказал на заседании правительства 9 декабря премьер-министр Арсений Яценюк.

«Правительство объявляет публичный конкурс по привлечению инвесторов к модернизации украинской газотранспортной системы и эксплуатации украинских газовых хранилищ», - сказал Яценюк.

Премьер напомнил, что создаются ПАО «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и ПАО «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа. Контроль за этими компаниями остается за государством.

Читайте такжеНорвегию могут допустить к управлению украинской ГТС49% акций в данных компаниях будут проданы зарубежным инвесторам.