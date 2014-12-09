Украина объявляет конкурс для зарубежных инвесторов на модернизацию ГТС
В Украине создаются две газовые компании, которые будут работать в соответствии с европейским законодательством.
Украина объявляет публичный конкурс на привлечение инвесторов из США и ЕС к модернизации газотранспортной системы, через которую поступает около половины российского газа европейским потребителям, сказал на заседании правительства 9 декабря премьер-министр Арсений Яценюк.
«Правительство объявляет публичный конкурс по привлечению инвесторов к модернизации украинской газотранспортной системы и эксплуатации украинских газовых хранилищ», - сказал Яценюк.
Премьер напомнил, что создаются ПАО «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и ПАО «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа. Контроль за этими компаниями остается за государством.
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