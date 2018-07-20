СМИ: Гройсман проиграл Коболеву войну за управление ГТС

В данный момент руководство "Магистральных газопроводов Украины" уже написало заявления об увольнении.

Весь руководящий состав ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) освобождается.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники на рынке.

По его словам, соответствующие заявления уже написали.а. председателя МГУ Валерий Ноздрин, технический директор Игорь Бурак и директор по юридическим вопросам Алексей Лань.

По данным источника, причина их увольнения - отсутствие источника финансирования МГУ.

"На компанию в общем было выделено 20 миллионов гривень. Основная их часть уже "съедена". Последние деньги заканчиваются в августе", - говорит источник.

Вместе с тем оно утверждает, что проблема с финансированием МГУ не главная, а является производной от решения Кабмина отказаться от поддержки этого проекта.

"Правительство самоустранилось. Причины нам не объясняли, но похоже на то что так решили сверху", - говорит источник.

Как сообщало издание, компания "Магистральные газопроводы Украины" была основным проектом, на которую делал ставку Кабмин: у Владимира Гройсмана утверждали, что именно этому предприятию, контролируемый "Нафтогазом Украины" "Укртрансгаз" должен передать в управление газотранспортную систему Украины.

В то же время в "Нафтогазе" настаивали на том, что ГТС должна управляться компанией "Оператор по управлению ГТС", созданной при "Укртрансгазе".

Публичная позиция НАК по этому поводу пока не изменилась, но уже скоро руководство "Нафтогаза" может согласиться с идеей передачи ГТС в состав МГУ.

По данным издания, стартовой площадкой для этого решения станет выдвижение на должность главы МГУ Павла Станчака, который имеет отношение к команде Андрея Коболева.