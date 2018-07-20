Нефть дорожает после заявлений Саудовской Аравии в ОПЕК

Brent подорожала до $72,78 за баррель, WTI - до $68,33 за баррель.

Цены на "черное золото" эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются после заявлений делегата Саудовской Аравии в ОПЕК о том, что запасы нефти в мире во втором полугодии существенно упадут.

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Об этом сообщает Росбалт.

"К 8:32 сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь сорта Brent подорожали на 0,28% до 72,78 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,1% до 68,33 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Как отмечает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук, "вчера на рынке "черного золота" был довольно волатильный день - стоимость нефти марки Brent успела подняться к 73,6 доллара и опуститься ниже 72 долларов".

Он напоминает, что "словесные интервенции происходят после встречи комитета по мониторингу ОПЕК". "Картель, безусловно, тревожит июльское снижение нефтяных котировок. И в случае более глубокой просадки он не будет стоять в стороне", - полагает Ткачук.

На его взгляд, "в течение дня восходящее движение может продолжиться, но риск еще одной просадки на нефтяном рынке сохраняется, уровнем поддержки является $71 за бочку". "Актуальный диапазон торгов для нефти смеси Brent на сегодня составляет 72,0-73,5 долларов за баррель", - добавляет аналитик.