Украина планирует достроить два энергоблока на Хмельницкой АЭС до конца 2018 года

14:07, 09 декабря 2014
Энергетика
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В рамках модернизации украинской энергетики правительство приняло решение о достройке двух блоков на Хмельницкой станции

Фото УНИАН

Украина планирует до конца 2018 года достроить два энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции, фундамент которых был заложен еще во времена СССР, сказал премьер-министр Арсений Яценюк на заседании правительства 9 декабря.

«В рамках модернизации украинской энергетики правительство приняло решение о достройке двух блоков на Хмельницкой станции. Мы считаем, что завершение этой достройки должно произойти в 2018 году», - сказал Яценюк.

В то же время, премьер-министр не уточнил, по каким технологиям будут достраиваться энергоблоки на Хмельницкой АЭС.

Также премьер-министр отметил, что в 2015 году планируется провести необходимые работы по увеличению выдачи мощностей Южно-Украинской АЭС, Запорожской АЭС и Хмельницкой АЭС путем строительства новых линий электропередач.

«В общем это будет около 3 000 МВт», - добавил Яценюк.

Кроме этого, Яценюк сообщил о существенном расширении сотрудничества с американо-японской компанией Westinghouse в поставках ядерного топлива для украинских АЭС, как альтернативы российскому топливу.

«Мы оставляем тот проект, который сейчас есть у «Энергоатома», и существенно расширяем наше сотрудничество по закупке ядерного топлива для украинских атомных станций с компанией Westinghouse. О чем подписаны и будут подписываться соответствующие соглашения», - сказал Яценюк.

Также премьер-министр сообщил, что к 2017 году украинская энергосистема должна полностью интегрироваться в европейскую для синхронной работы.

«Вся Украина должна быть интегрирована в Европейскую электроэнергетическую систему», - подчеркнул премьер-министр.

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