Яценюк пообещал повысить тарифы на газ и свет для населения

Кабинет министров инициирует повышение тарифов для населения на все виды энергоресурсов до экономически обоснованного уровня, при этом сохраняя льготы и субсидии для малообеспеченных слоев.

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк на заседании правительства 9 декабря.

«Мы обязаны платить реальную рыночную цену за энергетические ресурсы Украины, иначе дефицит «Нафтогаза», который больше, чем дефицит государственного бюджета, будет вечным», - сказал Яценюк.

«Не может быть такого, что вся страна работает только на одну компанию, на НАК «Нафтогаз Украины», дефицит которой в этом году составил 110 млрд грн в противовес дефициту государственного бюджета, который составил 68 млрд грн», - добавил он.

Читайте такжеСколько украинцы заплатят за «коммуналку» и кто получит субсидии «Именно поэтому мы будем поднимать до рыночного уровня все энергетические цены и тарифы. Одновременно, при этом, обеспечивая льготы и субсидии для тех, кто нуждается в льготах и субсидиях, то есть для всех малообеспеченных слоев населения Украины», - заявил премьер-министр.

При этом Яценюк не уточнил сроки повышения тарифов на энергоресурсы для населения.