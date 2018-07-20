«Нафтогаз» - «Газпрому»: мировое соглашение по уже принятым решениям арбитража невозможно

По данным «Нафтогаза», сумма пени для «Газпрома» за неуплату долга по решению Стокгольмского арбитража выросла до 75 млн долл.

Сумма пени, которую должен уплатить российский газовый монополист «Газпром» Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за каждый день невыполнения решения Стокгольмского арбитража, по состоянию на 20 июля достигла 75 млн долл.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Газпром» должен заплатить нам по решениям арбитража 2,56 млрд долл. плюс уже 75 млн долл. процентов, а также компенсировать расходы на принудительное взыскание. И пока не получим эти средства, мы будем продолжать принудительное взыскание, арестовывая активы «Газпрома» по всему миру», - написал он.

Витренко считает, что «Газпрому» уже поздно просить о «мировом соглашении» по спорам в Стокгольмском арбитраже, решение по которым уже вынесено.

«Как мы сказали «Газпрому» на трехсторонней встрече, мировое соглашение по уже принятым решениям арбитража не представляется возможным. Это даже противоречит сути мировых соглашений - нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем. А сейчас уже поздно просить "мировое соглашение" по этим спорам», - отметил он.

Также он напомнил, что «Нафтогаз» подал новый иск в Стокгольмский арбитраж с общей суммой требований свыше 12 млрд долл., по которому он готов пойти на соглашение, если «Газпром» выплатит всю эту сумму во внесудебном порядке.

«Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции. Если «Газпром» хочет «мировое соглашение» по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию», - написал он.

В то же время Витренко подчеркнул, что судебные разбирательства между компаниями не должны задерживать трехсторонние переговоры о транзите газа после 2019 года.

«Ну если кто-то хочет искусственно эти переговоры затягивать или откладывать, то должно быть отложено и строительство «Северного потока-2» как политического и антиконкурентного проекта», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В начале июля 2018 года «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа по контракту с «Газпромом».

«Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года и предварительно оценивает свои денежные требования в около 12 млрд долл., не считая процентов.