Яценюк ставит перед собой задачу построить LNG-терминал

«На протяжении нескольких лет мы пытаемся построить LNG-терминал, но для для того, чтобы построить терминал, нужно для начала получить разрешение на прохождение (танкеров – УНИАН) через Босфор», - сказал премьер-министр Арсений Яценюк на заседании правительства 9 декабря.

По его словам, Кабмин ставит для себя задачу сначала договориться с Турцией о возможности прохождения танкеров через Босфор, а затем - строительство и самого терминала.

«Поэтому, с нашими турецкими партнёрами мы продолжаем переговоры о возможности получения разрешения на прохождение Босфора для наших LNG танкеров», - заявил Яценюк.

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Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно было координировать работу по строительству терминала по приёмке сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. 30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 года. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приёмке сжиженного природного газа («LNG-терминал»). Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году. Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

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26 ноября 2012 года Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) скандальное соглашение на 1 млрд евро о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал». Как стало известно, документ был подписан главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивом с якобы представителем компании Джорди Бонвеи, который не имел полномочий на это. После этого инцидента ведомству Каськива до сих пор так и не удалось привлечь нового инвестора.