Украина рискует вернуться к 100% зависимости от России в поставках ядерного топлива в случае строительства Китаем завода по его фабрикации

Согласно источнику, китайская компания имеет лицензию от «Росатома» на производство ядерного топлива только в пределах Китая.

Возможное вхождение китайской государственной компании China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC) в проект по строительству завода по производству ядерного топлива в Украине несет риск сохранения компанией «Росатом» (Россия) контроля над его фабрикацией. Такое мнение УНИАН высказал источник в одной из энергетических компаний, который знаком с данной ситуацией.

Более того, согласно источнику, китайская компания имеет лицензию от «Росатома» на производство ядерного топлива только в пределах Китая.

Проект по строительству завода по производству ядерного топлива для энергоблоков типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) в Украине был начат в 2011 году и планировалось закончить его строительство в 2015 году. Основным партнером и владельцем пакета акций завода в размере 50% -1 акция является компания «ТВЭЛ» (Россия, 100% принадлежит «Росатому»).

Во всем мире технологией производства ядерного топлива для ректоров ВВЭР владеют только две компании – Westinghouse (Швеция/США) и «ТВЭЛ» (Россия).

«В выборе технологии важно понимать, какую именно Украина будет использовать, потому что от этого зависит и энергетическая безопасность и энергонезависимость страны. На сегодня, если говорить откровенно, две компании в мире обладают технологией производства топлива для реакторов ВВЭР - Westinghouse и ТВЭЛ» – прокомментировал журналистам Азиз Даг, вице-президент Westinghouse, в четверг, 19 июля, в Южноукраинске (Николаевская обл.).

Согласно источнику, в случае удачных договоренностей в трёхстороннем формате между Китаем, Украиной и Россией, CNEIC начнет финансирование строительства завода и выкупит долю акций компании «ТВЭЛ». В то же время, по его словам, «ТВЭЛ» должен предоставить доступ к дизайну топлива для энергоблоков ВВЭР через Китай (фактически передавая таким образом международную лицензию).

«Китайская компания имеет возможность производить топливо ВВЭР, что сейчас и делает, а также французское топливо и топливо Westinghouse - но только в Китае, а не за ее пределами», - сообщил источник. По его словам, «ТВЭЛ» останется владельцем дизайна топлива и, таким образом, будет отвечать за дальнейшие улучшения или модификации, а также поставку ключевых компонентов для производства топливных сборок.

В свою очередь, китайская компания, как частичный владелец такого завода, будет получать часть доходов и будет влиять на будущие инвестиции в работу завода и, конечно же, кадровые вопросы.

«На сегодняшний день эта модель уже работает в Китае, с той разницей, что Россия не владеет частью китайского производства. «Росатом» дал китайской компании разрешение производить топливо дизайна ВВЭР-1000 по коммерческой лицензии (то есть Россия получает оплату за разрешение на такое производства). Однако полномочия на проектирование остаются у России, которая также производит некоторые компоненты топлива. Эти компоненты поставляются на сборочный завод в Китае для производства конечного продукта. В Украине будет использоваться такой же процесс, однако все российские вводные будут идти через Китай, а не напрямую в Украину, чтобы завод официально не ассоциировался с Россией», - отметил источник.

В связи с этим, по словам источника, «Росатом» сможет в любой момент остановить поставки компонентов. По мнению источника, завод будет рентабельным в случае производства топлива для всех АЭС Украины, то есть Украина фактически может вернуться к 100% зависимости от России в данной отрасли.

Как сообщал УНИАН, в мае компания China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC, Китай) направила письмо генеральному директору концерна "Ядерное топливо" Сергею Дроботу, где сообщила, что она заинтересована в проведении трехсторонних переговоров с компанией «ТВЭЛ» (Россия) и указала, что российская компания согласна на их проведение. Предполагается, что CNEIC выкупит долю акций в предприятии «Завод по производству ядерного топлива». В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и российская компания «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании «ТВЭЛ». Акционеры совместного предприятия до конца 2013 года планировали внести в уставный капитал завода путем проведения дополнительной эмиссии 84 млн долл., увеличив его до около 104 млн долл. Эти средства были необходимы для реализации части работ по строительству завода в Кировоградской области. Общая стоимость завода оценивалась в 1,679 млрд грн. Планировалось, что первая очередь завода будет введена в эксплуатацию в 2015 году. Однако сам проект был раскритикован на экспертном уровне, и работы по нему так и не были начаты. В июне 2016 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что американско-японская компания Westinghouse готова начать работы по строительству завода для изготовления ядерного топлива в Украине. В свою очередь, на недавней встрече с журналистами в Южноукраинске (Николаевская обл.) Азиз Даг, вице-президент Westinghouse прокомментировал, что компания готова рассмотреть предложения украинского правительства по участию в проекте, но на сегодняшний день официально таких предложений не поступало.