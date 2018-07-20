В «Нафтогазе» рассказали, чего ожидают от суда в Швеции по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» рассчитывает на снятие ограничений по принудительному взысканию долга с «Газпрома» в Швеции в ближайшее время.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчитывает на снятие в Швеции в ближайшее время ограничений по принудительному взысканию 2,6 млрд долл. долга с «Газпрома», которые были наложены апелляционным судом страны по иску российской компании.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Апелляционный суд Швеции временно приостановил только принудительное взыскание и только на территории Швеции. Мы рассчитываем, что и это ограничение будет снято в ближайшее время. «Газпром» прекрасно это понимает. Так же они понимают все риски для себя от невыполнения решения арбитража. Именно поэтому они и попросили на трехсторонней встрече, чтобы мы прекратили арестовывать их активы. На что им было сказано твердое «нет», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В середине июня «Газпром» заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража на территории страны в споре о контракте на транзит газа. Сейчас «Нафтогаз» оспаривает данное решение суда.